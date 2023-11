L’aérodrome de Lifou à nouveau bloqué

L’aérodrome de Wanaham à Lifou était encore bloqué mardi 21 (8 vols annulés) et mercredi 22 novembre (12 vols annulés). Le collectif d’usagers réclame toujours un tarif unique du billet à 15 000 francs et une franchise des bagages revue à la hausse (jusqu’à 21 kilos comme pour les vols long-courriers). Le gouvernement, qui a réagi par voie de communiqué, estime qu’à ce stade, « Air Calédonie a fait son possible pour apporter les améliorations nécessaires dans le domaine de la politique de bagages et du fret ». Le gouvernement juge que ce nouveau blocage « est injustifiable et aura pour seules conséquences d’accroître les difficultés de la compagnie, de pénaliser la population dans ses déplacements et de perturber la vie économique de Lifou ». La Journée de l’économie sociale et solidaire, initialement prévue mercredi 22 novembre sur l’île, a ainsi dû être reportée à une date ultérieure. Les passagers concernés par les perturbations sont invités à contacter la compagnie par téléphone au 25 21 77, par e-mail à vente@air-caledonie.nc ou directement en agence.