« L’adaptation va être cruciale, car il n’y aura pas de milieu épargné »

En Nouvelle-Calédonie, nous avons déployé beaucoup de balises satellites, donc nous avons un certain nombre d’informations. On sait que nombre de nos tortues caouannes vont en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que nos tortues vertes se rendent en Australie, par exemple.

Quelles sont les autres conséquences du réchauffement climatique en Nouvelle-Calédonie ?

V.A. : Il y a une problématique qui date, c’est la pratique des feux. Au fur et à mesure que la température augmente, les saisons sèches se font plus longues, avec des pics de sécheresse. Il faut redoubler d’efforts en termes de prévention. Cela demande tout un changement de mentalité et de comportements. C’est une chose qui, peut-être, était une pratique courante chez nos anciens et qu’on doit tout simplement abandonner. C’est vraiment une question d’adaptation au réchauffement climatique.

M.O. : Je rajouterais le blanchissement des récifs coralliens. Les pronostics du réchauffement climatique montrent qu’ils vont être très fortement impactés et vont même possiblement complètement disparaître de certaines zones. Cela va être un choc phénoménal pour les Calédoniens et tous les Océaniens, car beaucoup de cultures de la région s’appuient sur ces récifs coralliens. Il y a quelques années, un rapport avait été réalisé par le WWF sur l’économie de l’océan en Mélanésie. La valeur économique des récifs coralliens et des océans représente une part très élevée au sein du PIB. Malheureusement, l’adaptation va être cruciale, car que ce soit sur terre ou dans la mer, il n’y aura pas de milieu épargné.

Ces changements sont-ils alarmants par rapport à d’autres territoires ?

V.A. : Il y a quand même un endémisme extrêmement fort en Nouvelle-Calédonie, avec certaines espèces qui n’existent qu’ici. Donc, quelque part, il y a une forme de vulnérabilité que peut-être d’autres territoires moins endémiques ne connaissent pas.

Après, ce qui va faire que ce sera « pire ou moins pire », ce sont les efforts d’adaptation qui seront consentis, avec une préparation des populations et de la pédagogie. Ce n’est pas une question d’alarmisme, parce que les solutions en termes d’adaptation existent.

En France hexagonale, quels sont les défis auxquels fait face le WWF France ?

V.A. : Les problématiques sont différentes. Nous pouvons parler de la gestion de l’eau, qui constitue déjà un problème, car il y a 14 % de pluviométrie en moins et elle est très différemment répartie selon les saisons et les territoires. Elle peut représenter l’exemple parfait d’une mal-adaptation, avec, par exemple, la mise en place de mégabassines. En France, 60 % de la consommation en eau part dans l’agriculture, ne servant au final que 7 % de la surface agricole utile. Au détriment, bien sûr, d’autres usages.