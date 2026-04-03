L’accord de Bougival au carrefour des hypothèses

Le projet de loi constitutionnelle (PJLC) relatif à la Nouvelle-Calédonie, visant à transcrire dans la Constitution l’accord de Bougival et son complément dit « Élysée-Oudinot » est (enfin) arrivé en séance à l’Assemblée nationale mercredi 1er avril. Au moment où s’engage la discussion au Palais Bourbon, de multiples scénarios restent envisageables.

Seule certitude, l’issue en est… incertaine. Reprenons d’abord ce que l’on connaît. Le texte a été adopté en première lecture au Sénat, le 24 février, par une large majorité de 215 voix contre 41 ; le groupe socialiste s’y est abstenu. Lors de son examen par la commission des lois de l’Assemblée nationale, il a été rejeté, le PS votant contre. C’est le texte adopté par le Sénat, comportant quatre articles, qui est venu en discussion en séance dans l’hémicycle.

Sur celui-ci, 3 159 amendements ont été déposés, dont 1 446 par le groupe de La France insoumise (LFI), 1 396 par celui de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), constitué autour des députés du Parti communiste français (PCF) et dont est membre le député de Nouvelle-Calédonie Emmanuel Tjibaou, 287 par les Écologistes, 27 par le groupe socialiste et 3 par l’autre député calédonien, Nicolas Metzdorf, membre du groupe Ensemble pour la République (EPR).