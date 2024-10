La voie des jeunes

♦ L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

« C’est vraiment venu sur un coup de tête », souligne Jeanne Dupont, qui s’est lancée seule dans l’aventure. Impliquée dans le devenir de son pays, l’étudiante en droit à l’université participe régulièrement à des conférences. Un jour, alors qu’elle assiste, au Congrès, à un colloque sur le chemin du pardon, la jeune femme de 25 ans réalise qu’elle est une des rares de son âge dans la salle. « Je me suis dit, on parle de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et on est seulement trois ou quatre, il y a un truc qui cloche. » Pourquoi cette partie de la population n’est-elle pas incluse dans les débats, interroge-t-elle ? « Peut-être que si c’est fait sans nous, c’est fait contre nous. On ne peut pas parler de demain sans inclure les jeunes et leur vision. » La volonté de créer une association émerge à ce moment-là. L’idée est avant tout de rassembler les jeunes, de constituer « une plateforme pour qu’ils puissent s’exprimer ». L’Union pour la jeunesse calédonienne est fondée le 25 novembre 2023 et compte une trentaine de membres aujourd’hui.

♦ LES PRINCIPES

Le collectif repose sur des valeurs de tolérance, d’ouverture d’esprit, de bienveillance. Son fonctionnement, surtout, se veut innovant. « Le mode de gouvernance, basé sur le consentement, est partagé, sans hiérarchie. Chacun peut donner son avis. » Toutes les opinions sont acceptées. Et leur diversité ainsi que celle des adhérents est valorisée. « Ils ont entre 16 et 74 ans. Et différentes catégories socioprofessionnelles, origines sont représentées. » Concrètement, la parole s’échange au sein de cercles dédiés à des thématiques : mémoire et identité, système éducatif, économie et environnement… C’est autour d’eux que l’UPJC organise des rencontres-débats, à l’image du Rendez-vous de la jeunesse du samedi 19 octobre au Rex à 15 heures, en présence de Séverine Blaise, maîtresse de conférences en économie politique à l’UNC, et Margy Adjouhgniope, fondatrice de la marque Independent Gyal 2.0, sur « Quel modèle de développement pour la jeunesse ? ». Le prochain se tiendra le 16 novembre. Car le collectif veut également « travailler sur l’esprit critique et donner des outils de pensée et d’analyse ».