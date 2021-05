Près d’un an et demi après son apparition, le Covid-19 poursuit sa course folle. Nul ne peut ignorer les récentes images, dramatiques, en provenance d’Inde ou du Brésil, où l’on ne peut pas soigner tout le monde, ni les difficultés rencontrées ici et là pour la vaccination. Les pays ayant choisi de fermer leurs frontières, notamment les îles, sont forcément mieux loties. C’est le cas de notre Nouvelle-Calédonie. Mais comme l’a soutenu cette semaine le président du gouvernement, Thierry Santa, « le territoire ne pourra pas rester éternellement en dehors du monde socialement, économiquement et sanitairement ». Les responsables politiques et économiques l’ont redit, un troisième confinement ne serait pas tenable – avec les aides que l’on a connues – pour les finances publiques, les comptes sociaux. « On a utilisé notre deuxième cartouche », selon le porte-parole du gouvernement, Christopher Gyges.

L’idée générale est qu’en vaccinant un maximum notre population, on pourrait éviter des confinements au moindre cas – avec aussi un système d’alerte évolutif comme en Nouvelle-Zélande – et également espérer pouvoir alléger progressivement les mesures restrictives de déplacements à l’extérieur (lire plus loin).

10,4 % de vaccinés

Les autorités le martèlent : la vaccination est le meilleur moyen de protéger la population, de faire en sorte, qu’en cas d’introduction du virus, les services de santé ne soient pas engorgés et que l’on puisse soigner correctement les malades, avec un risque fort à ce niveau puisque 50 000 personnes sont considérées localement comme étant de santé fragile. Dans ce contexte, même si la vaccination n’est pas obligatoire, les Calédoniens sont appelés à faire preuve de responsabilité.

On sait néanmoins que l’immunité collective corrélée à une couverture vaccinale à 70 % de la population totale ne sera pas possible avec une vaccination limitée aux plus de 16 ans (il faudrait vacciner 190 000 personnes sur 210 000 vaccinables soit 90 % des plus de 16 ans). L’objectif des autorités sanitaires est donc d’atteindre un bon taux de vaccination des personnes fragiles et de « trouver l’équilibre entre les personnes susceptibles de se retrouver hospitalisées et nos capacités hospitalières ».