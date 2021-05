À partir de lundi, la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à toute la population âgée de 16 ans et plus. Cette décision, prise par le gouvernement collégial quatre mois après le lancement de la campagne, s’appuie sur la progression de la vaccination auprès des publics précédemment prioritaires. Aujourd’hui, 51 % des 75 ans et plus ont été vaccinés, 45 % des 65-74 ans, près de 33 % des personnes vulnérables, 30 % des 50-64 ans et 4 000 professionnels en première ligne. En outre, 9 200 employés essentiels du privé et du public ont reçu au moins une dose du vaccin. Au total, plus de 74 000 doses ont été administrées.

Une baisse des demandes a été observée chez ces publics, alors que les personnes non prioritaires se manifestent de plus en plus. Il convient donc désormais de répondre aussi à ces demandes. La vaccination se fait sur rendez-vous dans les trois provinces. Les numéros de téléphone sont disponibles sur le site du gouvernement www.gouv.nc.