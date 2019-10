Cet acte médical, précisent les médecins, doit être réalisé dans les « meilleures conditions de sécurité ». Et ils pensent qu’une ouverture aux pharmaciens fera peser le risque de priver les populations de l’avis « précieux » des professionnels sur l’importance des vaccins à l’heure où une méfiance s’est installée à l’égard de ces produits.

Enfin, cette décision, jugent les médecins de l’intersyndicale, est plus globalement malvenue au vu de la situation inquiétante de la démographie médicale et peu à même de redonner aux médecins confiance en l’avenir de leur profession et du système de santé calédonien.

C.M. ©AFP