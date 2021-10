Plus de 64 % de la population vaccinable ont reçu un schéma vaccinal complet. Mais la vaccination connaît un ralentissement, a indiqué Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement. À ce stade, il sera difficile d’atteindre l’objectif de 85 % de vaccinés avant la mi-janvier. Les autorités qui observent notamment un déficit sur les deuxièmes doses rappellent qu’elle est indispensable. « Plus de 20 % des contaminés ont une couverture vaccinale incomplète. » Mercredi, deux décès supplémentaires étaient à déplorer, pour un total de 263 depuis le début de la crise. 10 768 cas de covid ont été recensés depuis le 6 septembre et actuellement 758 cas sont actifs. Le taux d’incidence remonte légèrement depuis lundi, il est de 185 pour 100 000 habitants. 28 patients sont en réanimation et 95 en unité Covid.