La trajectoire « remarquable » d’Élie Poigoune

DNC : Pourquoi avoir choisi de consacrer votre premier film à Élie Poigoune ?

Jérémie Gandin : Je l’ai rencontré avant le premier référendum de 2018, après un texte dans lequel il disait avoir décidé de considérer ses anciens ennemis comme des frères. Ce mot, « décidé », m’a touché : on sentait un vrai travail sur lui-même. J’ai trouvé cette démarche belle et courageuse et je me suis dit qu’il serait dommage que cet homme disparaisse sans qu’un documentaire retrace son histoire.

Que nous dit son rapport à la violence, que vous avez choisi d’étudier ?

Dans les archives de 1983, j’ai découvert un militant très virulent, dont les postures ont beaucoup évolué. J’ai voulu comprendre son rapport à la violence et les moyens que l’on choisit pour lutter pour l’indépendance. C’est ce qui me semblait le plus nourrissant, intrigant. Ce qui m’intéressait, c’était cette question : quand rencontre-t-on sa vraie nature ? Où est-on le plus utile ? Je crois qu’il a longuement réfléchi à cela.

Quand intervient précisément la bascule entre le militant virulent et le pacifiste qu’il est devenu ?

Cette bascule intervient dès 1984. Il perd ses deux parents coup sur coup. Il interroge la parole de ses parents, de ses ancêtres, son positionnement par rapport à ce qu’il s’est passé à la tribu de Poyes et leur manière de gérer les conflits. Je pense qu’il interroge sa propre violence. Il est aussi très marqué par la guerre civile et les dizaines de morts. Il culpabilise beaucoup à ce moment-là, en se disant ‘Tout cela, c’est le fruit des actions que j’ai lancées dans les années 1970’. Il se dit qu’il a eu tort. D’autres rencontres, son indépendance d’esprit et sa réflexion sur l’éducation, sur comment faire en sorte que d’autres puissent être aussi bien formés qu’il l’a été, l’amènent à un virage assez spectaculaire dans les années 1980.