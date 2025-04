La trajectoire énergétique décrite dans un courrier

Les enjeux sont liés. Comme le confirme la toute première phrase de la lettre. « La pérennité de la filière industrielle de la métallurgie du nickel en Nouvelle-Calédonie est essentielle à la stabilité institutionnelle et sociale du territoire, ainsi qu’à la relance de son économie, durement affectée par les troubles de mai 2024. »

Dans un courrier du 20 février adressé au ministre d’État des Outre-mer, Manuel Valls, et consulté par DNC, le gouvernement d’Alcide Ponga, le producteur, transporteur et distributeur d’électricité Enercal ainsi que les sociétés métallurgiques SLN et Prony Resources décrivent avec précision la trajectoire énergétique du secteur du nickel.

Les signataires sollicitent un soutien de Paris pour ces « investissements stratégiques », après avoir rappelé l’avis du président de la République, Emmanuel Macron, à la tribune de la place des Cocotiers à Nouméa, fin juillet 2023. « La refonte du système énergétique, productif est essentielle. (…) On va être clair, il n’y a que l’État qui peut le financer. »

Selon les acteurs calédoniens, cette transformation est jugée « cruciale » pour satisfaire trois objectifs. Tout d’abord, sécuriser l’approvisionnement électrique des métallurgistes et de la distribution publique. Ensuite, réduire les coûts de production. Enfin, diminuer réellement les émissions de CO2.

Des centrales sur chaque site

Le schéma énergétique a connu par le passé bien des tergiversations industrielles et reculades politiques. La SLN dispose aujourd’hui d’une solution coûteuse, mais stable, une centrale accostée temporaire au fioul, louée à la compagnie turque Karpowership.

À la lecture du récent courrier, il est préconisé l’implantation d’une centrale thermique à moteurs gaz à Doniambo, de 160 à 200 mégawatts, pour un investissement de 400 à 600 millions d’euros ou 48 à 72 milliards de francs. « C’est le pivot du futur système électrique », écrivent les auteurs de la lettre envoyée au locataire de la rue Oudinot, qui soulignent la nécessité d’une révision de la stratégie envisagée début 2024 pour le Sud au regard de l’impact des événements de mai.

Un outil apportant « une énergie pilotable » au plus près du site de PRNC est envisagé sous la forme d’une centrale thermique également à moteurs gaz à Prony, de 80 à 100 MW, pour un engagement financier de 200 à 300 millions d’euros, soit 24 à 36 milliards de francs. En outre, est-il précisé, « lorsque la reprise de l’activité métallurgique de KNS sera clarifiée, un schéma similaire devra être étudié », c’est-à-dire des « moyens de production compétitifs, stables et décarbonés au plus près de l’usine ».