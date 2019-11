Le prix du tabac à rouler, le plus vendu, connaitra cette semaine une hausse de 25 %. La décision a été prise par le Congrès et entérinée par un arrêté du gouvernement. Les autorités visent une diminution d’au moins 10 % de la consommation de ce produit, qui attire de plus en plus de consommateurs en raison du prix élevé des cigarettes. Les recettes supplémentaires dégagées par cette augmentation sont évaluées à 780 millions de francs par an. 270 millions seront alloués au profit de l’Agence sanitaire et sociale.