La Sudîles suspend son tarif de continuité

La Sudîles a informé que le dispositif « continuité pays », permettant aux habitants de l’île des Pins et des Loyauté d’avoir des tarifs aidés lorsqu’ils se rendent sur la Grande Terre par la voie maritime, n’est plus disponible. Elle explique que « cette décision ne relève pas du Betico, mais des modalités de financement du dispositif ».