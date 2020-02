Le nouveau refuge de la Spanc, à Dumbéa, installé depuis le 10 novembre dernier, a été inauguré samedi. On y trouve notamment deux chenils de 18 boxes chacun, un chenil pour chiots de six boxes, quatre chatteries, une salle de soins vétérinaires, deux parcs et un espace d’accueil pour les visiteurs. La capacité reste de 180 chiens et chats, mais les espaces dédiés aux animaux sont plus grands. La durée moyenne de séjour est de six mois. Une construction d’un coût total de 200 millions de francs dont 80 millions versés par la province Sud. La collectivité s’est aussi engagée auprès du gouvernement en faveur de la stérilisation des animaux. La Spanc compte 30 bénévoles, six employés et 418 adhérents.