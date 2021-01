On ignore encore le calendrier ou les modalités de cette campagne. On sait simplement que dans un premier temps, comme partout, elle concernera les personnes les plus exposées et les plus vulnérables. On pense notamment aux professionnels de santé en première ligne, au personnel navigant d’Aircalin, voire au personnel « essentiel » au fonctionnement du pays et bien sûr aux personnes âgées et ou celles présentant une comorbidité. Le territoire compte de très nombreuses personnes à risque et avec 7 000 vaccinations initiales, la plupart devront attendre de prochains envois.

Situation d’isolement « intenable »

En Métropole, plusieurs décrets ont précisé les modalités de distribution, de prescription et d’administration des vaccins. Le déploiement de la vaccination s’effectue progressivement avec, en priorité, les personnes les plus exposées et susceptibles de développer des formes graves, par tranches d’âge (d’abord les 75 ans et plus), ou présentant un risque de comorbidités. Au printemps, le vaccin sera proposé à l’ensemble des personnes majeures. Environ 600 centres de vaccination doivent ouvrir. Tous les professionnels de santé sont habilités à vacciner, sauf les pharmaciens. Le vaccin n’est pas obligatoire et le consentement du patient est requis. La prise en charge est intégrale. Un dispositif de surveillance d’éventuels effets indésirables a été mis en place.

Dans la région, en Polynésie française, le principe est le même avec une limitation géographique à Tahiti et Moorea, en raison des contraintes logistiques pour l’acheminement des doses dans les îles. Cette barrière sera levée avec le vaccin Moderna qui n’a pas besoin d’une conservation à très basse température.