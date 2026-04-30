La Sogefom, décisive pendant la crise

La société de gestion des fonds de garantie d’Outre-mer (Sogefom) dédiée à l’accès des très petites et petites entreprises au crédit bancaire, dont l’Agence française de développement est le principal actionnaire, a instauré depuis juillet 2024, un dispositif exceptionnel Reconstruction, doté par l’État.
En 2025, 1 600 garanties ont été accordées pour plus de 15,2 milliards de francs. Grâce à ces garanties, près de 19 milliards de francs de crédit ont été accordés par les banques commerciales, 112 emplois ont été créés et plus de 7 000 maintenus.