La Sogefom, décisive pendant la crise

La société de gestion des fonds de garantie d’Outre-mer (Sogefom) dédiée à l’accès des très petites et petites entreprises au crédit bancaire, dont l’Agence française de développement est le principal actionnaire, a instauré depuis juillet 2024, un dispositif exceptionnel Reconstruction, doté par l’État.

En 2025, 1 600 garanties ont été accordées pour plus de 15,2 milliards de francs. Grâce à ces garanties, près de 19 milliards de francs de crédit ont été accordés par les banques commerciales, 112 emplois ont été créés et plus de 7 000 maintenus.