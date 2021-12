En tant qu’actionnaire majoritaire de Koniambo Nickel SAS, la Société Minière du Pacifique Sud a exprimé par la voix de son PDG, Karl Therby, son « étonnement » quant aux propos tenus par le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu avait indiqué au Sénat, avant sa mission sur le territoire, que le partenaire Glencore « se laissait la possibilité de rester ou de quitter la Nouvelle-Calédonie » au mois de juin.

La société a souhaité rassurer les parties prenantes locales et surtout les salariés de Koniambo Nickel. « Les actionnaires ont validé un budget jusqu’au 30 juin 2022, car les indicateurs sont favorables pour que, d’ici là, la structure démontre la stabilité de sa production et de ses coûts. Le risque mentionné par le ministre, s’il existe pour Glencore, existe pour tout investisseur en Nouvelle-Calédonie, et ce, quel que soit le secteur d’activité concerné. » Il est ajouté que « la SMSP regrette ce traitement exclusif et réducteur du secteur du nickel en Calédonie. Et le juge inapproprié puisqu’il s’inscrit, selon elle, dans un calendrier politique et non industriel ».