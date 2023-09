La SLN tient son conseil d’administration

Christel Bories, PDG du groupe Eramet, a démissionné de son mandat d’administra- trice le 21 septembre en raison d’incom- patibilités entre les intérêts sociaux de la SLN et d’Eramet. Guillaume Vercaemer, directeur des affaires juridiques du groupe, la remplace. Au premier semestre, la SLN restait sur un rythme de 52 000 tonnes annuelles. Mais sa trésorerie se détériore encore (-8 milliards) en raison du coût de l’énergie et de la baisse des prix du ferronic- kel sur le marché asiatique et en Russie.