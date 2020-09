La SLN se projette donc dans cette solution, qui peut être mise en œuvre très rapidement. D’autant plus rapidement qu’il est question d’une centrale sur barge, permettant d’éviter un long et coûteux chantier de construction. Une solution qui présenterait l’avantage de ne rien coûter à la collectivité. La solution de la construction d’une centrale impliquerait des retombées pour l’économie calédonienne, mais engagerait le territoire et son système électrique sur une quarantaine d’années et maintiendrait sa dépendance aux énergies fossiles. La centrale sur barge offrirait la souplesse de pouvoir être rendue, en cas de modification stratégique et notamment de focalisation sur les énergies renouvelables. Si la SLN n’écarte pas la solution des énergies renouvelables, elle estime que la technologie n’est pas assez mature pour garantir sa compétitivité. Si les fermes photovoltaïques affichent des coûts de production du kilowatt de l’ordre de quatre francs, ce prix ne tient pas compte des nombreux éléments nécessaires au transport, à la distribution et au stockage de l’énergie. Il faut davantage compter sur un coût de l’ordre de 16 francs du kilowatt.

Le gouvernement s’est récemment félicité de l’adoption de la nouvelle programmation pluriannuelle des investissements en matière d’énergies renouvelables, qui prévoit une augmentation de 130 MW supplémentaires pour des projets photovoltaïques. Une décision qui ne sera pas sans conséquences sur le système électrique et son coût pour les usagers. Ces nouvelles installations vont nécessiter plus de douze milliards de francs d’investissement pour intégrer un peu de stockage et le renforcement des réseaux nécessaires au transport d’autant d’énergie.