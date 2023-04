Trois cents emplois en jeu dans une commune de 1 400 âmes, dans un centre minier où la ressource n’est pas épuisée. Pour les syndicats, c’est une évidence : la province Nord et la SLN doivent trouver un terrain d’entente. « L’impact serait trop important pour le Grand Nord. Il faut que chacun y mette du sien. »

Patrice Parent (CSTNC), soucieux de ne pas tenter « d’imposer » une solution au président Néaoutyine, demande à la direction de l’entreprise de faire le premier pas. « La SLN doit revoir sa copie par rapport à la demande d’arrêté. La province Nord ne veut pas d’export. Et là, on est à l’aube des prochaines provinciales. Les élections sont tellement proches, je ne pense pas qu’il va céder », analyse le secrétaire du comité d’établissement de Tiébaghi-Poum, certain qu’une « tacite reconduction » ferait l’affaire… et moins de bruit. « Cela fait des années qu’on exporte et ils nous ont laissés faire. » Pourtant, « tout le monde a pris acte des mises en demeure de la Dimenc, qui dit stop. On a fait trop de bêtises en l’espace de deux ans. La SLN n’en a fait qu’à sa tête, il ne faut pas qu’on s’étonne. »

ÉVITER UN KOUAOUA BIS

« La direction de la SLN n’est pas propre dans ce qu’elle a fait sur le site là-haut », insiste Glen Delathière (SGTINC), qui aimerait que la Dimenc donne des « explications » complémentaires lors d’un prochain comité central d’entreprise. « Il faut qu’on réponde à toutes les exigences par rapport à ces fameuses demandes de permis. Une fois qu’on sera carré là-dessus, on pourra dire qu’on fera mieux. Parce qu’aujourd’hui, on paye ce qui a été fait par la direction dans le passé. »

Décidé à « éviter un Kouaoua bis », le SGTINC demande à la hiérarchie de « temporiser » dans la mise en œuvre du chômage partiel, que ce soit pour les salariés « directs » ou ceux de la Sonarep.

Quant au spectre d’une fermeture si la situation devait s’éterniser… « On prend ça comme une menace à l’emploi. Et ça, on n’accepte pas. S’il y a des plans, il faut que ce soit fait avec les salariés, avec la mairie, les gens du site. » Il reste persuadé qu’en coulisse, un accord peut être trouvé avec la collectivité.

Une désillusion pour les salariés « On ne comprend pas pourquoi monsieur Néaoutyine s’oppose aux autorisations. C’est malheureux pour nous », commente Samantha Sumu, déléguée syndicale USTKE à la Sonarep, qui soupçonne toutefois « un non-respect de la convention entre la province et la SLN ». Elle reproche à sa direction et à celle de la SLN de ne pas avoir clairement évoqué « les incertitudes » sur la continuité de l’activité aux dizaines d’employés embauchés ces dernières années. « On était tellement sûr, tout le monde s’est engagé dans des projets personnels », parfois à grand renfort d’emprunts. Elle envisage déjà « une mobilisation sur Koné » pour obtenir de la province Nord la signature

de nouvelles autorisations.