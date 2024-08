La SLN exemptée de fioul à très basse teneur en soufre

La baisse de la puissance des fours, ces derniers mois, va « diminuer mécaniquement » les émissions de dioxyde de soufre de la centrale accostée temporaire (CAT), estime le gouvernement. L’exécutif a donc autorisé, mercredi 21 août, la Société Le Nickel, normalement contrainte d’utiliser du fioul à très basse teneur en soufre (TBTS) lors de pics de pollution avérés ou prévisibles, à s’en passer, et ce jusqu’au 31 octobre. Cela devrait permettre à la SLN d’économiser 120 millions de francs. EPLP craint que cette décision occasionne des dépassements ponctuels plus graves et plus nombreux. L’association de défense de l’environnement déplore le sacrifice de la santé des Calédoniens.