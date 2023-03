Les 10 milliards de francs d’économies à trouver avant le 31 décembre restent au calendrier. « On attend le rapport Secafi pour trouver les bons points et les bonnes économies afin de relever la société », souligne Glen Delathière.

Hasard du calendrier, la grève a été levée grâce à un accord obtenu la veille, vers 23 heures, par le biais de la Direction du travail et de l’emploi (DTE). Direction de la SLN (contactée, elle n’a pas répondu à nos sollicitations) et représentants du personnel ont signé un protocole, suspendant la réorganisation et la suppression de 53 postes sur le centre de Kouaoua.

À la place d’un voyage au Vanuatu, reporté au dimanche à cause du cyclone Kevin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin s’est rendu au chevet de la SLN. Le métallurgiste de Nouméa était en proie, depuis plusieurs jours, à une large mobilisation dénonçant une « rupture du dialogue social ».

Des groupes de travail doivent être mis en place dans lesquels la direction et les syndicats proposeront des pistes, en s’appuyant sur les recommandations du cabinet indépendant. « On demande notamment un groupe sur la sécurisation de l’approvisionnement de l’usine », précise le délégué syndical.



© B.B.

« SORTIR DE LA CRISE »

L’intersyndicale est prête à des concessions, tant qu’elles sont faites en « concertation ». « Cet accord présage d’un bon futur et d’un retour au dialogue social. Il va falloir qu’on sauve l’entreprise et qu’on renoue avec les bénéfices rapidement » enchaîne Glen Delathière. Car c’est bien l’objectif affiché : apercevoir la lumière au bout du tunnel. « Le plan d’urgence ne doit pas masquer toutes les actions à mener à court, moyen et long terme pour que la SLN reste une entreprise leader dans son domaine et sur le territoire calédonien », prévient Jérôme Delort du SICINC, le syndicat des cadres de la SLN.

Le prêt de 4,8 milliards de francs octroyé par l’État français permet seulement de sauver les meubles en 2023. « À la demande du président de la République, on a mobilisé des fonds pour accorder une nouvelle fois un prêt à la SLN, a rappelé Gérald Darmanin à l’issue de sa visite de l’usine de Doniambo. 40 millions d’euros ont été prêtés pour garantir l’année au moins et la vie des salariés. »

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer s’est brièvement entretenu avec les syndicats de la SLN présents sur place. Cette « discussion amicale », « à bâtons rompus », pour le remercier de cette nouvelle aide faisait surtout suite à une autre rencontre survenue plus tôt dans la matinée.

Des conseillers de Matignon et de l’Élysée ont échangé pendant près d’une heure avec les syndicalistes. « Nous avons discuté de l’avenir de l’entreprise, de sa capacité à sortir de la crise et à être pérenne », rapporte Jérôme Delort. Un futur qui doit se dessiner sans qu’aucune nouvelle aide de l’État ne renfloue les caisses.