La situation dégénère à l’usine de Doniambo

Un collectif de soutien à la Société de navigation et roulage de Poum (Sonarep) et le Syndicat des rouleurs pays (SRP), qui protestaient depuis plusieurs jours à Doniambo contre la liquidation judiciaire de la société, ont pénétré sur le site de la SLN à Nouméa, vendredi 4 août.

Un groupe de personnes a attaqué les employés et le locaux. « Deux engins miniers ont détruit des installations et plusieurs bâtiments, et de nombreux employés ont été caillassés, menacés à l’arme blanche et frappés », détaille l’industriel.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour sécuriser les lieux. Les réactions ont été nombreuses pour condamner les violences. Deux jours après, « l’usine est revenue à un fonctionnement normal ».

Le parquet a procédé au déferrement des deux auteurs présumés, l’un âgé de 28 ans et résidant à Kaala-Gomen, et le second, âgé de 65 ans et domicilié au Mont-Dore. À l’issue de leur garde à vue, ils ont reconnu les faits reprochés de destruction de biens en réunion, mais contesté les violences avec arme sur les trois agents de la SLN. Ils ont été incarcérés au Camp Est vendredi et devaient être jugés en comparution immédiate mardi 8 août. Le procès a été renvoyé au 24 octobre.

Les deux hommes ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître sur tous les sites miniers de Nouvelle-Calédonie et d’entrer en contact avec les victimes, indiquent nos confrères de RRB.

