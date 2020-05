La serpentine de la SLN a essuyé un nouvel incendie dans la nuit de samedi à dimanche. 250 mètres du convoyeur ont été détruits par les flammes sur deux départs d’incendie distincts. Le centre minier rappelle que le site de Kouaoua représente plus de 300 emplois directs et indirects. Il souligne par ailleurs que cet acte intervient dans « un contexte de marché du nickel déjà dégradé et en plein sauvetage de la SLN » avec donc des conséquences qui pourraient être « sérieuses pour l’ensemble de l’entreprise ».