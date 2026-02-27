La sécurité, thème central de campagne, vue sous différents prismes

Pour Nina Julié, l’insécurité n’est pas qu’un sentiment : une consultation menée en septembre dernier place la sécurité en tête des priorités des administrés. « Les habitants ont montré une grande résilience et ont malgré tout une volonté de vivre ensemble, estime- t-elle, mais cela passe par des décisions qui n’ont jamais été prises jusqu’à présent. »

UNE POPULATION « TRAUMATISÉE »

À Dumbéa, Cynthia Jan (Générations, soutenue par Les Loyalistes), tête de liste « Unir pour l’avenir », dresse le même constat : la sécurité est un « prérequis, sans lequel rien n’est possible ». Là aussi, une consultation révèle une inquiétude partagée « quel que soit l’âge, le genre, le quartier ». « Dumbéa a beaucoup souffert, la population est traumatisée, souligne-t-elle. Vous ne laissez pas vos enfants aller à pied à l’école ou au sport, vous ne vous promenez pas en poussette dans les rues. » Elle refuse toutefois « d’allier jeunesse et délinquance de façon systématique. Pendant les émeutes, la majorité n’était pas jeune du tout ! »

La candidate plaide pour un reclassement de Dumbéa en zone police, « conformément à sa structure urbaine ». « Nouméa compte 600 policiers nationaux, dont 300 de terrain, nous avons 49 gendarmes pour 35 000 habitants ». Elle souhaite également armer la police municipale.

Antoine Romain (Les Loyalistes), pour « Païta, j’y crois », fait de la sécurité l’un des deux piliers de son programme. Avec moins de 20 policiers municipaux pour 28 000 habitants répartis sur 700 km2, les effectifs sont jugés insuffisants. Il plaide pour une police de terrain présente « jour et nuit », tout en défendant une approche « très large » dépassant « le seul côté répressif ». « Un quartier mal éclairé, où il y a des poubelles qui débordent, des fossés pas entretenus, des tags, même sans agression, ne donne pas un sentiment de sécurité. Qualité de vie et sécurité vont de pair. »