La Sécurité civile en pleine tourmente

Me Lepape : « Nous irons jusqu’au bout pour rétablir son honneur »

Le général Frédéric Marchi-Leccia fait l’objet d’une procédure pénale et d’une procédure administrative. Sur le volet pénal, son avocate, Me Nathalie Lepape, explique ne savoir que ce qui a été déclaré par certains membres du gouvernement dans la presse et par le procureur. « Nous sommes tout à fait sereins. » Elle informe avoir porté plainte, le 6 mai, pour « dénoncer les faits, rétablir la vérité ». « Nous avons indiqué qu’il y avait une sorte de dénonciation calomnieuse, de diffamation, que nous réfutions les faits dont nous avons connaissance. »

Sur la partie administrative, l’avocate qualifie la suspension comme étant

« complètement injuste et infondée ». Par ailleurs, selon elle, « le gouvernement s’exonère de toutes les règles ». Elle évoque des recommandés restés « sans réponse », la suppression unilatérale des moyens de communication et accès du général, « l’intrusion dans ses données professionnelles ». Me Lepape ajoute qu’elle n’a toujours pas pu consulter le dossier de son client. « Tout cela n’est absolument pas sérieux (…) Je me heurte à une absence totale de communication et donc à l’impossibilité de faire valoir les droits de la défense. »

Sur le fond de l’affaire, « on a quelqu’un qui s’est dévoué corps et âme pendant la crise du Covid, les incendies, les inondations et on lui reproche d’avoir acheté deux képis. » D’autres faits ne dépendraient pas de sa compétence (un des aspects est le paiement – normé – des indemnités relatives aux astreintes des pompiers volontaires mis en œuvre par le précédent gouvernement, NDRL). Me Lepape prévient : « Nous irons jusqu’au bout pour rétablir un homme dans son honneur et dans sa carrière ».