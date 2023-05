La santé mentale des Calédoniens s’est dégradée

Les résultats de l’enquête du Baromètre santé adulte 2021-2022 ont été présentés jeudi 27 avril. Réalisée par l’Agence sanitaire et sociale, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Communauté du Pacifique (CPS) et l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, cette troisième enquête a sondé 3 732 Calédoniens tirés au sort sur l’ensemble du territoire.

La proportion d’adultes diabétiques a augmenté en 30 ans, passant de 9 à 11 %. La consommation du tabac à rouler a explosé depuis 2010. La santé mentale s’est dégradée, surtout celle des 18-24 ans. Le surpoids et l’obésité sont restés stables par rapport à 2015. Certains de ces résultats vont faire l’objet d’analyses plus poussées pour comprendre leur évolution. Une tournée d’informations à destination du grand public est lancée afin de restituer l’enquête au plus grand nombre.

E.B. (© ASS)