La saison administrative des feux de forêt s’ouvre mardi prochain, 15 septembre, et durera jusqu’au 15 décembre. Les pompiers ont multiplié les entraînements. La saison 2019 avait été particulièrement dévastatrice. Plus de 30 000 hectares de végétation avaient été ravagés, majoritairement en province Nord. En moyenne, 27 000 hectares sont ainsi touchés chaque année, soit six fois la superficie de Nouméa. Et les conséquences sont irréversibles : lorsque les feux sont répétés, ils conduisent à la destruction complète des forêts. La forêt sèche est particulièrement impactée. Si le climat et l’état de la végétation sont des facteurs de propagation, on estime que le déclenchement des incendies est d’origine humaine dans 99 % des cas. Il s’agit donc de redoubler de vigilance.