La Sacenc en route vers une première

Les artistes viennent tout juste de ranger leurs instruments, amplis et partitions de la fête de la Musique. Un nouvel outil s’est invité dans cet univers. L’intelligence artificielle gagne du terrain et bouleverse les repères. « L’IA, c’est un nouveau monde, observe Évariste Wayaridri, le directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie, communément appelée Sacenc. C’est une nouvelle façon de penser… L’IA est en train de transformer toute la chaîne de valeur de la musique, de la création jusqu’à la diffusion en passant par la promotion, l’édition, le mastering… »

Le souci de taille est là : l’intelligence artificielle est construite à partir d’œuvres protégées par des droits d’auteur, ces systèmes s’en nourrissent sans autorisation ni rémunération. Une opposition se crée, dans le temps, entre d’un côté les autorités et les organisations de défense des artistes et de l’autre, les sociétés de développement de l’IA. La difficulté sur le territoire vient de ceux qui retravaillent le répertoire existant avec l’intelligence artificielle et diffusent le résultat. « Nous devrions signer cette année avec les médias radios et TV un code de déontologie sur les pratiques IA, annonce le directeur général de la Sacenc, soucieux de favoriser la diffusion d’albums authentiques et ainsi de protéger les auteurs. Quand la machine prend la place du créateur, ce n’est plus de la création. La créativité, c’est l’humanité. »

La charte, envisagée en attendant l’instauration d’un réel cadre légal, encouragerait à une responsabilité morale du diffuseur. « La position de NC La 1ère radio est claire, précise Jérémy Edouard, responsable de l’antenne radio adjoint à la direction éditoriale. Les œuvres proposées font l’objet d’une vigilance particulière, mais notre position reste de ne pas diffuser de musique générée par l’IA et de privilégier avant tout la création artistique humaine, avec de vrais auteurs, compositeurs et interprètes ».