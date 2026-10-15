La Ressourcerie s’implante

Mardi 13 octobre, la Ressourcerie de Nouméa a inauguré ses nouveaux locaux situés au 7 rue de la République, à Nouméa. Cette étape marque également l’acquisition du bâtiment par l’association. L’espace s’étend sur 650 m², dont 250 m² de surface de vente, avec une boutique de seconde main, ouverte à tous.