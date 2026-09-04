La requête devant un État prudent

Menée par le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, la mission transpartisane séjourne cette semaine à Paris dans le but de décrocher près de 70 milliards de francs. Du côté de l’État, des incertitudes planent.

Le programme est minimal, mais l’en- jeu est maximal. Les neuf membres de la délégation transpartisane d’élus de la Nouvelle-Calédonie – le président du gouvernement Milakulo Tukumuli, la présidente du Congrès Virginie Ruffenach, les membres du gouvernement Christopher Gygès et Billy Forest, la prési- dente de la province Sud Sonia Backès, ainsi que l’élu de la province Sud Xavier Rossard, les députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou, le sénateur Georges Naturel – ont commencé, en début de semaine, une série de rencontres à Paris, avec les institutions politiques de l’État.

À l’agenda sont inscrits des rendez-vous, mardi 1er septembre, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et des représentants des groupes sénatoriaux, puis avec le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, accompagné de sa directrice du cabinet, l’ancienne directrice de la délégation interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, Claire Durrieu.

Le lendemain, mercredi 2 septembre, la délégation devait s’entretenir à Matignon avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu – ce sera le moment-clé de ce périple hexagonal – avant de rencontrer dans l’après- midi la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et les représentants des groupes politiques. Enfin, jeudi, elle devait déjeuner rue Oudinot avec la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou.

Un programme pour le moins resserré – même s’il n’était pas exclu que le chef de la délégation, Milakulo Tukumuli, s’entretienne en privé avec le président de la République, Emmanuel Macron. Matignon avait fait savoir aux élus calédoniens que l’ensemble des ministres et leurs administrations se tenaient à leur disposition s’ils le souhaitaient. Du côté calédonien, on a volontairement voulu concentrer la teneur des entretiens sur le volet financier et budgétaire, pour mieux mettre l’accent sur la demande immédiate et à court terme de subsides de l’État pour parvenir à passer les échéances de la fin d’année et boucler l’exercice budgétaire 2027.