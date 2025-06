La reprise de l’usine du Sud dans la dernière ligne droite

SUBVENTION ATTENDUE

Outre le climat social et la sécurité, la stabilité politique entre dans l’équation de l’entreprise NBM. Et avec beaucoup de poids. Des économistes et syndicalistes le pensent : l’accord global sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie recherché, vraisemblablement début juillet, à Paris, par tous les partenaires politiques pèsera dans la démarche d’achat des parts de Prony Resources New Caledonia. Notamment pour une raison : la société, chypriote pour l’industrie et qatarie pour les ressources financières, compte de toute évidence sur la subvention à l’énergie de l’État.

L’aide ferait baisser cette part spécifique et incontournable dans le coût de production et améliorerait ainsi la compétitivité de l’usine. En attendant la mise en place du schéma énergétique global pour la Nouvelle-Calédonie. Autre élément, le nickel est stratégique, la France et l’Europe ont besoin de ce métal notamment pour accélérer la transition écologique. Comme tous les Calédoniens, NBM veut de la visibilité.

Yann Mainguet