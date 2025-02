La rentrée scolaire 2025 en chiffres

La rentrée scolaire débute lundi 17 février. À la suite de l’insurrection de mai 2024, la province Sud indique avoir engagé plus de 318 millions de francs pour remettre en état et sécuriser les établissements les plus touchés : les collèges Edmée-Varin, Kaméré, Tuband, Louis-Léopold-Djiet et Normandie.

À la date du 5 février, 16 778 élèves sont régulièrement inscrits dans une des écoles primaires publiques de la province Sud, selon ses comptes. Ils étaient 18 473 en 2024. Les élèves sont répartis dans 89 écoles. C’est-à-dire « 811 classes ordinaires et 25 classes d’inclusion scolaire [CLIS], soit 36 classes de moins qu’en 2024 ».

Le Sénat coutumier craint un nombre important d’enfants sans établissement, à la suite du durcissement des critères d’inscription à Nouméa et de sa région, ce que conteste la Maison Bleue. En province Nord, dans le 1er degré public, les effectifs prévisionnels sont de 4 754 élèves de la petite section au CM2, dans 48 écoles. Soit une baisse de 94 élèves, par rapport à la rentrée 2024. Les raisons : départ de familles hors territoire, inscription dans les écoles du privé…

En revanche, les chiffres seront relativement stables dans les sept internats provinciaux : d’après les données provisoires, 1 687 élèves sont attendus dans quelques jours. Dans les Loyauté, la province annonce une « stabilité en termes d’effectifs ». Selon les prévisions, 1 749 jeunes devraient intégrer les classes, répartis entre Lifou (890), Maré (708) et Ouvéa (151).