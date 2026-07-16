La réforme du code minier validée à Paris

Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 9 juillet, la réforme du code minier ouvrant la possibilité d’exporter des minerais issus des réserves géographiques métallurgiques, jusqu’ici réservés à l’alimentation des usines locales.

Le président de la province Nord avait formulé un recours contre cette loi portée en mars par les élus Loyalistes et Rassemblement. Elle a été présentée comme un moyen d’aider les usines à retrouver de la rentabilité, mais est jugée, par les indépendantistes, contraire à la doctrine nickel qui défend une transformation locale du minerai et la maîtrise de la ressource.