La réforme du code minier validée à Paris

Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 9 juillet, la réforme du code minier ouvrant la possibilité d’exporter des minerais issus des réserves géographiques métallurgiques, jusqu’ici réservés à l’alimentation des usines locales.
Le président de la province Nord avait formulé un recours contre cette loi portée en mars par les élus Loyalistes et Rassemblement. Elle a été présentée comme un moyen d’aider les usines à retrouver de la rentabilité, mais est jugée, par les indépendantistes, contraire à la doctrine nickel qui défend une transformation locale du minerai et la maîtrise de la ressource.