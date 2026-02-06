La réforme de l’aide au logement ne fait pas l’unanimité

Dans un courrier adressé à la présidente du Congrès, Veylma Falaeo, le 22 janvier, les organisations syndicales et patronales ont exprimé leur mécontentement sur la réforme de l’aide au logement, adoptée au Congrès le 23 décembre. Celle-ci prévoit le doublement de la participation du FSH à travers un dispositif dédié (le « 2 % FSH»), un fonds financé par les employeurs et les salariés, « une contribution de nature strictement privée », précise le courrier. Ils dénoncent également des « décisions unilatérales et discrétionnaires ».