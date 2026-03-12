La réforme de l’aide au logement continue de faire débat

Les représentants des onze organisations syndicales et patronales ont réuni la presse, mardi 10 mars, afin de réitérer leur opposition à la réforme de l’aide au logement, portée par le gouvernement et adoptée par le Congrès le 23 décembre.

Pour rappel, celle-ci vise à doubler la participation du Fonds social de l’habitat au financement de l’aide au logement à travers le « 2 % FSH », un fonds alimenté par les cotisations d’employeurs et de salariés, de nature donc « strictement privée », rappellent-ils. « Si nous étions sollicités, nous pourrions étudier la question et aider financièrement, mais il est hors de question de prélever 30 % du fonds durant trois ans », indique Christophe Coulson, secrétaire général de la CFE-CGC.

Des réunions ont par la suite été organisées entre le FSH et le gouvernement, mais « ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ». Le 26 février, le gouvernement a annoncé aux syndicats et représentations patronales que le Congrès avait refusé leurs propositions. Le dernier courrier adressé à la présidente du Congrès Veylma Falaeo le 6 mars est resté sans réponse.

Si aucune n’est apportée ou si les négociations se terminent une nouvelle fois en échec, « nous prendrons nos dispositions », avertit Christophe Coulson. Le gouvernement apportera des explications supplémentaires vendredi 13 mars.