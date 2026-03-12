La réforme de l’aide au logement continue de faire débat

Les représentants des onze organisations syndicales et patronales ont réuni la presse, mardi 10 mars, afin de réitérer leur opposition à la réforme de l’aide au logement, portée par le gouvernement et adoptée par le Congrès le 23 décembre.
Pour rappel, celle-ci vise à doubler la participation du Fonds social de l’habitat au financement de l’aide au logement à travers le « 2 % FSH », un fonds alimenté par les cotisations d’employeurs et de salariés, de nature donc « strictement privée », rappellent-ils. « Si nous étions sollicités, nous pourrions étudier la question et aider financièrement, mais il est hors de question de prélever 30 % du fonds durant trois ans », indique Christophe Coulson, secrétaire général de la CFE-CGC.
Des réunions ont par la suite été organisées entre le FSH et le gouvernement, mais « ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ». Le 26 février, le gouvernement a annoncé aux syndicats et représentations patronales que le Congrès avait refusé leurs propositions. Le dernier courrier adressé à la présidente du Congrès Veylma Falaeo le 6 mars est resté sans réponse.
Si aucune n’est apportée ou si les négociations se terminent une nouvelle fois en échec, « nous prendrons nos dispositions », avertit Christophe Coulson. Le gouvernement apportera des explications supplémentaires vendredi 13 mars.