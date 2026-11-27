La flambée des carburants alimente la colère des principaux syndicats qui ont menacé, la semaine dernière, d’une mobilisation s’ils ne sont pas entendus. Les pétroliers assurent ne pas profiter de la hausse. Six ans après une alerte de l’ACNC, Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, les automobilistes continuent pourtant de payer une partie du transport du gazole destiné aux industriels.
Les gros, ils empochent, ils empochent, et nous, le peuple, on est en train de crever la bouche fermée ! » Le 19 novembre, Alexis Falematagia, secrétaire général adjoint de l’Usoenc, ne mâchait pas ses mots. Les sept principaux syndicats réclamaient une baisse des prix, un audit indépendant et une table ronde avec le gouvernement et les pétroliers. Faute d’avancées, ils menacent de se mobiliser le 12 décembre.
Le 4 novembre, le gouvernement précisait que 96 % de la hausse provenaient du renchérissement des importations, soit 17,40 francs supplémentaires par litre d’essence et 12,90 francs pour le gazole. Le litre atteint 200,60 francs pour l’essence et 204 francs pour le gazole. Ces prix reflètent les cours de septembre sur le marché de Singapour. Selon la Dimenc, Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie, la rémunération des pétroliers et la plupart des taxes sont fixées en francs par litre.
Seule la TGC, taxe générale sur la consommation, au taux de 3 %, présente un effet inflationniste et procure une hausse des recettes fiscales par litre vendu. Les syndicats estiment néanmoins que des leviers existent localement. « C’est vers les pétroliers qu’on s’oriente pour cette demande, puisque les stations-service ont déjà une marge très réduite », explique Dominique Manaté, de l’UT CFE-CGC.
DES MARGES, PAS DES BÉNÉFICES
Sur chaque litre vendu, les compagnies pétrolières perçoivent 19,80 francs pour couvrir l’importation, le stockage et la distribution en gros. Les stations-service touchent 13,30 francs pour leur fonctionnement. Des rémunérations brutes, pas des bénéfices nets. « Nous n’avons aucun intérêt à avoir des prix élevés », assure René Fere, dirigeant de SSP, qui exploite la marque Shell sous licence.
Quand les prix montent, la consommation a tendance à diminuer et, avec elle, les recettes des pétroliers. La crise amplifie cet effet. Selon la Dimenc, les volumes ont reculé de 6 % pour l’essence, de 12 à 13 % pour le gazole et d’environ 50 % dans d’autres activités, notamment industrielles. René Fere évoque une contraction globale de l’ordre de 30 %. En 2025, la consommation était d’environ 295 millions de litres (essence et gazole à la pompe et pour la mine compris). La Dimenc confirme qu’un des opérateurs a enregistré des résultats négatifs pendant plusieurs années.
En 2012, Total Pacifique dégageait pourtant plus d’un milliard de francs de bénéfice net, entièrement distribué en dividendes. Deux baisses de trois francs de la rémunération des grossistes ont suivi, en 2013 et 2015. René Fere attribue à la faible rentabilité le retrait d’ExxonMobil, dont le rachat des actifs par le groupe polynésien Siu a été autorisé en 2025.
Seul TotalEnergies est donc encore adossé à un grand groupe international, l’actionnariat de SSP étant composé de Calédoniens et d’un Polynésien. Reste à savoir quels résultats ils réalisent effectivement aujourd’hui. La Dimenc assure examiner les comptes des pétroliers pour fixer leur rémunération. Celle-ci est réévaluée tous les quatre ans, précise Nicolas Favray, chef du service de l’énergie. « Notre objectif est d’obtenir le prix juste », explique-t-il.
Selon lui, les 13,30 francs versés aux stations-service n’ont, en revanche, pas bougé depuis dix ans. Une étude vient d’être lancée pour réexaminer ce montant. Dès 2018, l’ACNC relevait que nombre de stations dépendaient de leurs boutiques pour équilibrer leurs comptes. L’Autorité constatait également que le prix plafond était devenu le tarif pratiqué partout. La concurrence s’exerce davantage sur les services que sur les prix, reconnaît la Dimenc. Si SSP consent des remises à certains clients fidèles, René Fere prévient : « On ne peut pas le faire tous les jours, sinon on est mort. »
LE PRIX D’UN COUP DE POUCE
Les syndicats réclament également un effort fiscal, à l’instar de nos voisins polynésiens. Le gouvernement y a choisi d’amortir la flambée des cours. Malgré deux hausses cette année, le litre d’essence ou de gazole y coûte 175 francs. Comme le rapporte Radio 1, selon le ministre du Budget, Warren Dexter, le soutien public aux hydrocarbures représente huit milliards de francs en 2026, entre subventions et recettes fiscales abandonnées.
En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement privilégie une aide ciblée, « Carburant Pro », avec des remises de 15 francs sur l’essence et de 25 francs sur le gazole pour les professionnels éligibles. En 2020, l’ACNC relevait une anomalie dans la péréquation du gazole. Le mécanisme répartit les coûts de livraison pour garantir un prix identique à la pompe partout dans le pays. Or, le calcul intègre aussi les volumes destinés aux industriels, dont les prix sont libres.
L’ACNC chiffrait le surcoût pour les consommateurs à 1,70 franc par litre, soit 214 millions de francs en 2019, et demandait de séparer les deux marchés. La Dimenc confirme que les volumes industriels figurent toujours dans le calcul. Les automobilistes continuent donc de financer une partie du transport du gazole destiné aux industriels, notamment dans la filière nickel. Celle-ci bénéficie par ailleurs, comme l’agriculture, de dispositifs fiscaux spécifiques sur les carburants. Le surcoût actuel reste à chiffrer, mais six ans après l’alerte de l’ACNC, le mécanisme demeure inchangé.
Mathurin Derel