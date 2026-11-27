DES MARGES, PAS DES BÉNÉFICES

Sur chaque litre vendu, les compagnies pétrolières perçoivent 19,80 francs pour couvrir l’importation, le stockage et la distribution en gros. Les stations-service touchent 13,30 francs pour leur fonctionnement. Des rémunérations brutes, pas des bénéfices nets. « Nous n’avons aucun intérêt à avoir des prix élevés », assure René Fere, dirigeant de SSP, qui exploite la marque Shell sous licence.

Quand les prix montent, la consommation a tendance à diminuer et, avec elle, les recettes des pétroliers. La crise amplifie cet effet. Selon la Dimenc, les volumes ont reculé de 6 % pour l’essence, de 12 à 13 % pour le gazole et d’environ 50 % dans d’autres activités, notamment industrielles. René Fere évoque une contraction globale de l’ordre de 30 %. En 2025, la consommation était d’environ 295 millions de litres (essence et gazole à la pompe et pour la mine compris). La Dimenc confirme qu’un des opérateurs a enregistré des résultats négatifs pendant plusieurs années.

En 2012, Total Pacifique dégageait pourtant plus d’un milliard de francs de bénéfice net, entièrement distribué en dividendes. Deux baisses de trois francs de la rémunération des grossistes ont suivi, en 2013 et 2015. René Fere attribue à la faible rentabilité le retrait d’ExxonMobil, dont le rachat des actifs par le groupe polynésien Siu a été autorisé en 2025.

Seul TotalEnergies est donc encore adossé à un grand groupe international, l’actionnariat de SSP étant composé de Calédoniens et d’un Polynésien. Reste à savoir quels résultats ils réalisent effectivement aujourd’hui. La Dimenc assure examiner les comptes des pétroliers pour fixer leur rémunération. Celle-ci est réévaluée tous les quatre ans, précise Nicolas Favray, chef du service de l’énergie. « Notre objectif est d’obtenir le prix juste », explique-t-il.

Selon lui, les 13,30 francs versés aux stations-service n’ont, en revanche, pas bougé depuis dix ans. Une étude vient d’être lancée pour réexaminer ce montant. Dès 2018, l’ACNC relevait que nombre de stations dépendaient de leurs boutiques pour équilibrer leurs comptes. L’Autorité constatait également que le prix plafond était devenu le tarif pratiqué partout. La concurrence s’exerce davantage sur les services que sur les prix, reconnaît la Dimenc. Si SSP consent des remises à certains clients fidèles, René Fere prévient : « On ne peut pas le faire tous les jours, sinon on est mort. »