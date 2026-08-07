La province Sud teste la feuille de soins numérique

Dans le cadre de la e-santé, la province Sud expérimente la feuille de soins électronique pour les bénéficiaires de l’aide médicale. Le dispositif, testé avec douze médecins libéraux volontaires, doit remplacer progressivement le format papier par des échanges numériques plus rapides, fiables et sécurisés. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour les bénéficiaires.