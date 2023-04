Avec la crise sanitaire, le mauvais temps, les attaques de requins et l’interdiction de baignade à Nouméa jusqu’à la fin de l’année, les entreprises d’activités nautiques enchaînent les coups durs. Pour les soutenir, la province Sud a lancé un plan d’urgence doté de 60 millions de francs.

Présenté vendredi 31 mars, il se constitue d’une aide à la trésorerie et d’un accompagnement personnalisé, qui vise à trouver des solutions de diversification ou de réorientation afin de « tenir le temps de la crise ». Les sociétés de location de matériel, de taxi boat, de restauration sur îlot, etc., peuvent obtenir jusqu’à 1,5 million de francs sur six mois. En tout, une quarantaine ont été identifiées dans le Grand Nouméa.

Le dispositif peut se déclencher dans une commune dès la signature d’un arrêté suspendant la baignade, comme cela a été le cas au Mont-Dore du 21 au 24 mars. « On se revoit le 4 mai pour voir comment ça se passe et si les entreprises ont d’autres besoins pour éventuellement adapter le plan », précise Gil Brial, 2e vice-président de la province.

Concernant le cas particulier de l’îlot Maître, un rendez-vous a été pris avec la direction de l’hôtel, et une rencontre est prévue avec le Méridien et le Château Royal.

UN RISQUE « RÉEL » POUR LA DESTINATION

Plus inquiétante est la conséquence de l’interdiction sur l’image de la destination à l’international, estime Gil Brial. « Le risque de déférencement des hôtels par les tour-opérateurs, c’est-à-dire qu’ils arrêtent de vendre les produits hôteliers calédoniens, est réel. »

La communication va être repensée en s’appuyant notamment sur l’expérience d’autres territoires, comme La Réunion. En vue de prévenir ce risque, Sonia Backes a demandé à la maire de Nouméa, dans un courrier, de « travailler sur des arrêtés plus courts avec une reconduction de l’interdiction si nécessaire », et sur la possibilité d’autoriser le « trempage sur des zones sécurisées ».

Et a assuré Sonia Lagarde de sa participation en cas « d’achat de matériel, motomarine, bateau, etc. », indique Philippe Blaise, 1er vice-président. La province s’engage également à s’inspirer des méthodes de protection utilisées ailleurs, comme les drones à intelligence artificielle et les bouées connectées.

« ON NE SAIT PAS GRAND-CHOSE »

Ce qui est sûr, c’est que les connaissances font cruellement défaut sur les requins. « On ne sait pas grand-chose. Le seul élément factuel, ce sont les témoignages des pêcheurs côtiers qui nous disent qu’il y en a beaucoup plus et qu’ils sont de grande taille, au bord de Nouméa », constate Gil Brial, estimant qu’il « faut réaliser des recherches sur le comportement des squales, l’impact des foils… ».

Le tourisme représente « 4 500 emplois ». Il faut « protéger les populations » et « la vie économique », déclare Gil Brial, 2e vice-président de la province Sud. / © A.-C.P.



La pollution, l’usage du plan d’eau, la démographie et la baisse de la ressource pélagique sont également mentionnés. Pourtant, l’IRD ne mène pas d’étude scientifique sur le sujet. Aucune institution ne l’a missionné. La ville de Nouméa a arrêté peu de temps après celle qu’elle avait amorcée en février 2019, et celle budgétée par la province Sud en 2022 n’a pas encore vu le jour.

Seuls, une vingtaine de requins sont marqués et 47 hydrophones disposés essentiellement au large de Nouméa et quelques-uns à Dumbéa. Ces données, en revanche, sont analysées par l’écologue Laurent Vignolia de l’IRD, qui assure un soutien technique aux institutions. La dernière remonte à novembre 2022.