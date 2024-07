La province Sud réduit ses aides sociales

Confrontée à des difficultés de trésorerie, la province Sud a décidé de suspendre le remboursement de l’aide médicale et de durcir l’octroi des dispositifs sociaux. Des mesures adoptées en assemblée lundi 15 juillet, dans un climat de tension.

Le calcul est simple. Les exactions commises depuis le 13 mai ont amputé la Nouvelle-Calédonie de dizaines de milliards de francs de recettes fiscales et sociales, affectant ainsi, par ricochet – entre autres -, le budget de répartition. Conséquence, le gouvernement ne verse pas aux collectivités les sommes initialement prévues. Et la province Sud se voit contrainte de réaliser « 7 milliards » d’économies sur son budget 2024. La Maison bleue se retrouve dans « l’impossibilité financière d’assurer certaines missions », explique Sonia Backès (AEC-Les Loyalistes), l’objectif étant d’assurer les salaires du mois de juillet des agents provinciaux (1,8 milliard de francs).

Le remboursement de l’aide médicale n’est ainsi plus effectué depuis le 15 juillet. « Il s’agit d’une mesure de trésorerie », insiste la présidente de l’institution. « Il n’y a plus d’argent pour payer », renchérit Philippe Blaise (AEC-Les Loyalistes), deuxième vice-président. L’exécutif – qui « n’a jamais remis en question la politique sociale existante » et « s’est battu pour la maintenir » – se voit obligé « de faire des choix qui s’imposent ». Nina Julié (Générations NC) soutient cette mesure. « L’aide médicale représente environ 450 millions par mois. Nous n’avons plus les moyens. »

L’OPPOSITION S’INSURGE

Philippe Michel (Calédonie ensemble) craint que les malades « renoncent aux soins », ce qui peut « mener à de longues maladies, voire au décès ». L’élu envisage une potentielle aggravation de la situation sanitaire, sociale et économique des gens les plus fragiles, la majorité ayant aussi adopté l’augmentation du ticket modérateur, ainsi que le droit aux bourses et à l’aide au logement sous condition de dix ans et non plus de six mois de résidence en province Sud.

Philippe Gomès est de loin le plus critique, évoquant une séance de l’assemblée « antipauvres, antimalades, antikanak, etc. On tape sur les mêmes. Comment renvoyer les gens du Nord et des Îles chez eux ? C’est l’acte I de l’Apartheid ». Petelo Sao (Éveil océanien) considère que ces propositions « vont mettre à terre la solidarité » et « entraîner une paupérisation sanitaire ». Amandine Darras, élue FLNKS Sud, s’inquiète des enfants qui arrivent des deux autres collectivités. « Sans bourse, comment vont-ils faire pour manger ? » Et parle d’une « rupture d’égalité de traitement ».