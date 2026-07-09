La province Sud fait évoluer son code de l’environnement

La province Sud a adopté plusieurs modifications de son code de l’environnement. La protection des tortues marines et des oiseaux marins est renforcée, avec une distance d’approche obligatoire de trois mètres et de dix mètres sur les plages et les sites de ponte. Le camping est désormais interdit sur les îlots signalés par un drapeau blanc. En cas d’infraction, une amende de 90 000 francs est prévue.
Autre mesure : les pêcheurs professionnels pourront désormais exercer une activité agricole en complément de leur métier. Une simplification des démarches est également prévue pour les pêcheurs côtiers. Au niveau des carrières, la durée d’exploitation pourra désormais atteindre 20 ans, contre dix auparavant, avec des contrôles environnementaux renforcés.
Enfin, les grands projets devront davantage prendre en compte leur impact sur la nature. Les grandes fermes photovoltaïques entrent dans la définition du défrichement, c’est-à-dire toute opération qui détruit un milieu naturel et en modifie durablement l’usage. Certaines interventions à vocation environnementale, comme l’entretien des cours d’eau et le reboisement approuvé, ne sont pas concernées par cette réglementation.
En parallèle, les mesures de compensation écologique sont renforcées et pourront aller de la réintroduction d’espèces endémiques à des programmes de formation et de sensibilisation.