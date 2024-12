La province Sud adopte un budget primitif 2025 en baisse de 10 %

Malgré l’abstention de Calédonie ensemble, du FLNKS et de l’Éveil océanien, le budget primitif 2025 de la province Sud, « inscrit dans un contexte inédit », a été approuvé jeudi 12 décembre à hauteur de 51,1 milliards de francs, « en baisse de 10 % » par rapport à l’enveloppe 2024 : 12 milliards en investissement et 39,1 en fonctionnement. Son élaboration est marquée, selon l’institution, par le « manque préjudiciable de la fiscalité calédonienne » dû aux exactions et estimé à 11 milliards de francs par la Maison bleue.

Une somme de 9 milliards de francs sera consacrée à des programmes prioritaires tels que l’aménagement du réseau routier, la sécurisation et la reconstruction de collèges publics, la santé ou encore l’aide aux communes. La masse salariale affiche une baisse de 3 %, tandis que les interventions et subventions fléchissent de 21 %, soit -3,75 milliards. La province Sud a décidé de tenir compte du soutien de l’État annoncé avant l’adoption de la motion de censure à l’encontre du gouvernement Barnier. La contribution exceptionnelle pouvait s’élever à 10,6 milliards de francs. La présidente Sonia Backès l’a répété en séance, le groupe l’écrit : « les élus Loyalistes considèrent que les politiques d’assistanat ne peuvent se poursuivre. Les politiques publiques seront tour- nées vers ceux qui travaillent sans cesser d’accompagner les victimes d’accidents de la vie. Les politiques sociales ne peuvent plus être des moyens de subsistance à vie ».