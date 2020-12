Le 4 décembre 2010, Jacques Lafleur tirait sa révérence à l’âge de 78 ans. L’histoire retient, de l’ancien député, une personnalité forte et charismatique qui a beaucoup œuvré pour la Nouvelle-Calédonie. « Il y a dix ans, la Nouvelle-Calédonie perdait l’un de ses plus grands fils, a déclaré Sonia Backes. Il a réussi à réunir ce qui était épars et fait d’un mot d’ordre sa philosophie politique : se rassembler sur l’essentiel. Et pour lui, l’essentiel, c’était la Nouvelle-Calédonie. » Une devise qui résonne en ces temps difficiles comme une mise en garde. « Aujourd’hui encore et plus que jamais, alors que l’avenir redevient incertain et que les nuages s’accumulent, il nous faut retrouver cette valeur fondamentale sur laquelle Jacques Lafleur a bâti toute son action : nous unir. » Sonia Backes a également honoré « l’homme de l’union, de la résistance aux idéologies, à la violence, aux ultimatums qui a su résister pour que jamais une communauté ne prenne le pas sur les autres. Résister pour que nos valeurs et nos idées jamais ne s’éteignent ». La mémoire de Jacques Lafleur est liée inévitablement à celle de la province Sud dont il a occupé le poste de président de 1989 à 2004. « Son image est toujours présente, car c’est lui qui a construit l’hôtel de la province », a tenu à préciser Sonia Backes, avant d’ajouter : « Dans la période où nous vivons actuellement et dans le dialogue qu’il faut construire avec nos partenaires politiques, j’ai toujours en tête ce que Jacques Lafleur nous a transmis. »