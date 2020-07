Le président de la province des Îles a signé, le 7 juillet, une convention de partenariat avec la présidente de la Secal, Françoise Suve, afin de travailler sur plusieurs projets d’aménagement de la province. Les deux responsables ont rappelé les liens qui unissent la Secal et la PIL qui est son principal actionnaire (à 16 %). Ces dernières années, la Secal avait rencontré de grandes difficultés et avait dû se réorganiser pour faire face à la raréfaction des grands projets.

L’aménageur s’occupe actuellement de la réfection du pont de Lékine, à Ouvéa, pour un montant de 2,8 milliards de francs. Les nouveaux projets couverts par la convention concernent l’aménagement du port de Tadine et l’aménagement de Wé. Des projets qui visent à améliorer la desserte des îles Loyauté. La Secal et la PIL partagent toutes les deux la volonté de réaliser des opérations s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Une phase d’études et de concertations précèdera la phase de réalisation de ces aménagements qui devrait s’échelonner jusqu’en 2024. Tous ces projets représentent des investissements de plusieurs milliards de francs (5,1 milliards de francs rien que pour l’aménagement du port de Tadine).

M.D.

©M.D.