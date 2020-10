L’Autorité de la concurrence de Nouvelle- Calédonie (ACNC) a rejeté la plainte déposée par la société d’exploitation des cinémas Hickson demandant des mesures conservatoires à l’encontre de la province Sud, la commune de Dumbéa, la Secal, la SIC et les sociétés Ki Tii Re, Promociné et Cininvest, porteurs du projet d’installation du multiplex sous l’enseigne MK2. La société estimait que les pouvoirs publics avaient favorisé ce nouveau projet au détriment du sien, le Cinésud. L’ACNC a jugé que les conditions d’installation du MK2 obéissent bien aux pratiques de la liberté du commerce et n’ont rien d’anticoncurrentiel. Son ouverture est prévue dans la ZAC du centre urbain de Koutio, à Dumbéa, courant 2021