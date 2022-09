LES GALÈRES DES CYCLISTES

Circuler à vélo dans l’agglomération relève souvent du parcours du combattant. Manque de sécurité, manque d’aménagement. Pour les membres de l’association Droit au vélo, c’est clair : Nouméa n’est pas une ville cyclable. « Si elle l’était, on pourrait laisser son enfant se déplacer à vélo », indique François Le Borgne.

Le président de l’association fait partie des rares Nouméens à pédaler pour se rendre au travail. Beaucoup de personnes sont encore réticentes pour des raisons de sécurité. « Tout est dangereux à Nouméa. Tous les grands axes principaux et les ronds-points. »

Les cyclistes n’arrivent pas à se faire une place là où le 4×4 est roi. Ils regrettent le manque de pistes dans la capitale. « On a 18 kilomètres de pistes cyclables, hors bandes cyclables, mais rapporté à 100 000 habitants, c’est très faible comparé à des villes françaises comme Grenoble ou Strasbourg », annonce le président. « Dedans, on compte 10 km sur la promenade Pierre-Vernier, mais c’est pour du loisir », souligne Pascale Delrieu, bénévole. Quant aux bandes cyclables, elles ne sont plus adaptées selon l’association. « On est trop près de la route. Soit on risque la portière, soit on risque une voiture. »