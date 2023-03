La Nouvelle-Calédonie n’est pas en avance, notamment dans le secteur du nickel…

Il y a un fort paradoxe calédonien. En termes de biodiversité, il y a un creuset terrestre et marin extrêmement fragile, et les moyens mis à disposition de la mer de Corail sont sous-évalués par rapport aux ambitions. Le membre du gouvernement en charge du parc s’est engagé à classer 10 % de la surface en protection stricte, quand le débat lors de son installation évoquait plus de 30 %.

Concernant le nickel et le cobalt, il y a une course possible, celle de la performance écologique. Elle ne se décrète pas mais se construit, nécessite des investissements, un engagement fort, de la transparence et de la concertation. On s’est rendu compte, à la suite de la consultation réalisée autour de l’usine du Sud début 2022, qu’il y a une forte marge de progression en termes de tenue de débats publics autour des enjeux structurants et d’accès à l’information qui soient à la hauteur d’une démocratie moderne.

On a vu, en revanche, des choses encourageantes. La province des Îles Loyauté a un code de l’environnement novateur. Et le forum Innov’by Loyalty, l’an dernier, a fixé l’importance de travailler sur la question du recul du trait de côte, de la régénération des cocoteraies et du développement d’une agroforesterie.