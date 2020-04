Les forces de l’ordre et le gouvernement l’ont répété, cette semaine : la chasse et la pêche restent interdites durant toute la période de confinement. Une pétition citoyenne pour libérer la pratique de ces activités, considérées dans de nombreux endroits comme des moyens de subsistance, est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Le parti Générations NC a formulé la même demande. Se pose aussi en filigrane la question de la sécurité avec ce triste accident, cette semaine : un homme se serait noyé dans la baie de Koutio, alors qu’il était parti pêcher avec ses frères. Il est estimé que les forces de l’ordre et de secours doivent être mobilisées sur le confinement.