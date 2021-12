La pêche, le transport, la commercialisation, l’achat et la détention et la consommation de crabes de palétuviers est interdite depuis le 1er décembre et jusqu’au 31 janvier en province Sud. Pour les crabes mous et les crabes dont la taille est inférieure à 14 cm, cette interdiction est valable toute l’année.

L’infraction est soumise à de lourdes sanctions pénales, avec des amendes pouvant atteindre 2,5 millions de francs.