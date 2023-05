MOINS ET MIEUX ÉCLAIRER

La prise en compte de cette pollution dans les politiques publiques reste faible. « Il n’y a pas de stratégie particulière établie pour son atténuation et sa prévention. » Le groupe de travail du projet Pollux NC émet des avis en ce sens : établir une réglementation (utilisation de matériel performant), acquérir de la connaissance et adopter des bonnes pratiques (bon choix d’équipement, d’implantation, d’orientation, d’intensité, de durée, d’extinction à certaines périodes, etc.).

Par exemple, les enseignes lumineuses commerciales doivent être éteintes à minuit. « En Métropole, la législation, et cela fait partie des recommandations, prévoit une heure après la fin de l’activité. » Et pourquoi ne pas diminuer, voire éteindre, les lumières sur les littoraux en avril-mai, où se produisent 75 % des échouages d’oiseaux marins ? « Il s’agit de trouver un juste milieu entre les besoins de la collectivité et le danger pour ces espèces. »

DEVENIR UNE RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ

Anne Lataste insiste : « que l’on soit un acteur public, privé ou un particulier, contrôler la pollution lumineuse permet de faire baisser la facture, la consommation d’énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre ».

Cela pourrait même devenir un atout et attirer scientifiques, astronomes et touristes. « Il existe des labels de type “Villes et villages étoilés” et Réserve internationale de ciel étoilé, qui permettraient de développer un tourisme durable d’amoureux de la nature. » C’est tout l’intérêt de ce sujet, au croisement « d’enjeux écologiques, économiques, de transition énergétique et de santé publique ».