La Nuit du droit met le doute à l’épreuve

5 h 40. Un corps est découvert au pied d’un bassin de décantation de la mine d’Orémine, à Wéora. Combinaisons intégrales, doubles gants, surchaussures, masques : deux techniciennes en identification criminelle recherchent les indices sans contaminer les lieux. Le corps est un mannequin, mais sur le parvis de l’université de la Nouvelle-Calédonie où la scène est reconstituée, les gestes sont bien réels.

Créée en 2017 par le Conseil constitutionnel, la Nuit du droit célèbre l’anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958. Les relevés terminés, six agents de la BAC, brigade anti-criminalité, foncent sur un jeune homme dans la foule et le plaquent au sol sans ménagement. Un bébé pleure parmi les spectateurs stupéfaits. Le suspect, joué par un étudiant, se voit notifier ses droits : se taire, demander un médecin, être assisté d’un avocat. Dans l’amphithéâtre où se poursuit l’affaire, les mois d’instruction défilent.

Ezekiel Diaparou, rouleur sur mine de 26 ans, comparaît aux assises. Il aurait frappé le garde nature Job Wamènoho avec un pied de biche, provoquant sa chute mortelle sur un rocher. Le lendemain, Job devait remettre un rapport environnemental susceptible de suspendre l’exploitation.

MIEUX COMPRENDRE LA CHAÎNE JUDICIAIRE

À première vue, le dossier est accablant pour le prévenu : son ADN figure sur l’outil, une dispute l’a opposé à Job trois semaines plus tôt, sur fond de conflit foncier, et un agent de sécurité dit avoir entendu une altercation près du bassin. La défense conteste la solidité de ces charges. Des étudiants jouent les avocats et l’avocate générale, incarnée par Adèle, 18 ans, en première année de droit. « Même porter la robe, c’était assez impressionnant », confie-t-elle.

Lors de son réquisitoire, elle demande douze ans de réclusion. Cette immersion permet aussi de rendre plus accessible une institution parfois difficile à saisir. Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’accès à la justice dans les outre-mer a notamment relevé les obstacles géographiques, financiers ou linguistiques, mais aussi la difficulté à comprendre le langage judiciaire.

La Nuit du droit permet au public d’échanger directement avec les professionnels. Bruno Karl, premier président de la cour d’appel, salue ce « contact direct avec l’institution ». Mais dans l’affaire Diaparou, les charges suffisent-elles pour condamner ? À l’issue des plaidoiries, six jurés confrontent leurs convictions sous les yeux du public, avec un septième participant, Juris, une intelligence artificielle. Deux libertés prises avec la réalité puisque le délibéré est normalement secret et aucune IA ne siège dans un jury d’assises.

Interrogée sur le profil probable de l’auteur, Juris livre des statistiques correspondant à l’accusé. Orelly, jurée originaire de Maré, proteste : « Depuis une heure, on ne parle pas de lui. On parle d’une catégorie. » Les statistiques donnent aux soupçons une apparence scientifique, mais ne prouvent pas ce qu’a fait cet homme. Un des jurés résume : « Vous avez demandé un profil. Elle vous a donné une population. Et vous avez mis un homme dedans. »