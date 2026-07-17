La Nuit du droit met le doute à l’épreuve

Un garde nature retrouvé mort sur une mine et un suspect à juger. Lundi 5 octobre, à Nouméa, l’université et la cour d’appel ont reconstitué une affaire fictive pour la Nuit du droit, neuvième édition de l’événement national relayé en Nouvelle-Calédonie. De l’enquête au verdict, avec une intelligence artificielle parmi les jurés, la soirée a surtout posé une question : comment juger lorsque les indices semblent accablants, mais que le doute subsiste ?
5 h 40. Un corps est découvert au pied d’un bassin de décantation de la mine d’Orémine, à Wéora. Combinaisons intégrales, doubles gants, surchaussures, masques : deux techniciennes en identification criminelle recherchent les indices sans contaminer les lieux. Le corps est un mannequin, mais sur le parvis de l’université de la Nouvelle-Calédonie où la scène est reconstituée, les gestes sont bien réels.
Créée en 2017 par le Conseil constitutionnel, la Nuit du droit célèbre l’anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958. Les relevés terminés, six agents de la BAC, brigade anti-criminalité, foncent sur un jeune homme dans la foule et le plaquent au sol sans ménagement. Un bébé pleure parmi les spectateurs stupéfaits. Le suspect, joué par un étudiant, se voit notifier ses droits : se taire, demander un médecin, être assisté d’un avocat. Dans l’amphithéâtre où se poursuit l’affaire, les mois d’instruction défilent.
Ezekiel Diaparou, rouleur sur mine de 26 ans, comparaît aux assises. Il aurait frappé le garde nature Job Wamènoho avec un pied de biche, provoquant sa chute mortelle sur un rocher. Le lendemain, Job devait remettre un rapport environnemental susceptible de suspendre l’exploitation.
MIEUX COMPRENDRE LA CHAÎNE JUDICIAIRE
À première vue, le dossier est accablant pour le prévenu : son ADN figure sur l’outil, une dispute l’a opposé à Job trois semaines plus tôt, sur fond de conflit foncier, et un agent de sécurité dit avoir entendu une altercation près du bassin. La défense conteste la solidité de ces charges. Des étudiants jouent les avocats et l’avocate générale, incarnée par Adèle, 18 ans, en première année de droit. « Même porter la robe, c’était assez impressionnant », confie-t-elle.
Lors de son réquisitoire, elle demande douze ans de réclusion. Cette immersion permet aussi de rendre plus accessible une institution parfois difficile à saisir. Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’accès à la justice dans les outre-mer a notamment relevé les obstacles géographiques, financiers ou linguistiques, mais aussi la difficulté à comprendre le langage judiciaire.
La Nuit du droit permet au public d’échanger directement avec les professionnels. Bruno Karl, premier président de la cour d’appel, salue ce « contact direct avec l’institution ». Mais dans l’affaire Diaparou, les charges suffisent-elles pour condamner ? À l’issue des plaidoiries, six jurés confrontent leurs convictions sous les yeux du public, avec un septième participant, Juris, une intelligence artificielle. Deux libertés prises avec la réalité puisque le délibéré est normalement secret et aucune IA ne siège dans un jury d’assises.
Interrogée sur le profil probable de l’auteur, Juris livre des statistiques correspondant à l’accusé. Orelly, jurée originaire de Maré, proteste : « Depuis une heure, on ne parle pas de lui. On parle d’une catégorie. » Les statistiques donnent aux soupçons une apparence scientifique, mais ne prouvent pas ce qu’a fait cet homme. Un des jurés résume : « Vous avez demandé un profil. Elle vous a donné une population. Et vous avez mis un homme dedans. »
SORTIR DES IMPRESSIONS ET PRÉJUGÉS
Orelly avoue avoir voté coupable contre sa conviction, de peur qu’on lui reproche de « défendre les siens ». Arthur, docker wallisien et juré lui aussi, raconte avoir été interpellé après le signalement de « Wallisiens qui gueulaient », alors que le groupe comptait aussi un Vanuatais et un Métropolitain. Leurs échanges montrent comment les préjugés racistes peuvent orienter les soupçons, mais aussi empêcher un juré d’exprimer son doute.
Pour sortir des impressions, les jurés reprennent les pièces du dossier. Le pied de biche est un outil partagé. La présence de l’ADN prouve qu’Ezekiel l’a manipulé, pas qu’il a tué. Le registre établit qu’il a quitté la mine, mais rien ne prouve son retour. D’autres personnes n’ont pas été entendues. Une expertise manque… La défense s’appuie sur ces fragilités. Car la solidité d’un procès dépend aussi de ce qui a été recherché, vérifié et transmis tout au long de l’enquête.
Juris, sommée de s’en tenir aux pièces, aide cette fois à trier les faits. Bruno Karl évoque les expérimentations françaises d’outils d’analyse et de synthèse des dossiers, davantage utilisés dans certains pays d’Asie. Il reconnaît leur intérêt pour préparer le travail judiciaire, tout en insistant sur la vérification des réponses par les magistrats avant toute décision. « L’IA, c’est un outil qui doit rester au service du juge », insiste-t-il.
LES JURÉS FACE AU DOUTE
L’acquittement ne dit cependant pas qui a tué Job. C’est l’expertise oubliée qui livre finalement la clé. Une page du registre d’entrée au site a été arrachée. Les marques laissées par le stylo sur la feuille suivante permettent de retrouver l’inscription d’un véhicule. Recoupées avec les traces de pneu, elles désignent le personnage de l’avocate générale. Coup de théâtre, les policiers l’arrêtent dans l’amphithéâtre.
Belle-sœur du dirigeant d’Orémine, elle a tué le garde nature dont les découvertes menaçaient l’exploitation et les intérêts de sa famille. La pièce décisive n’avait jamais été réclamée. La mise en garde de la partie civile lors des plaidoiries prend alors tout son sens : « Une famille ne se console pas d’une condamnation qui viendrait à la place d’une enquête. »
Mathurin Derel